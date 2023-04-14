Emine Erdoğan: Depremzedelerin yaraları sarılacak, toplumsal seferberlik sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) Üsküdar'daki merkezinde depremzede vatandaşlar ve hayırseverler için düzenlenen iftar programına katıldı.

DÜNYA BİR İMTİHAN YERİ

Emine Erdoğan, depremzedeler ve onların acılarını adeta bir aile ferdi gibi paylaşan hayırsever vatandaşlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyanın içinde iyilik, mutluluk, güzellik kadar acı, hüzün ve zorluk barındıran bir imtihan yeri olduğunu aktaran Erdoğan, insanı yüce bir mertebeye yükselten iyiliğin, aynı zamanda hayatın zorunu kolaylaştıran bir şifa formülü olduğunu söyledi.

YARDIM ELİ UZATILDI

TOGEMDER'in toplumun ihtiyaçlarına göre sayısız yardım faaliyeti hayata geçirdiğini anlatan Emine Erdoğan, "Anasınıfsız Okul Kalmasın", "Erken Tanı, Erken Hayat", "Geleceğe Annemle Yürüyorum", "Cemre Çarşısı" ve "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" gibi projelerle toplumun farklı kesimlerine yardım elini uzatıldığını belirtti.

İYİLİK PINARINA DÖNÜŞTÜ

Emine Erdoğan, eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: "Milletçe tek yürek halinde bir ve beraber olmanın, birbirimizin yarasını sarmanın şifasını yeniden hissettik. Her bir çaba diğerine eklendi ve kısa sürede binlerce insana can suyu olan bir iyilik pınarına dönüştü. Bu süreçte TOGEMDER, sizlerin değerli katkılarıyla hazırlanmış, içerisinde muhtelif yardım malzemelerinin bulunduğu toplamda 20 tırı Adıyaman ve Hatay bölgesine gönderdi. Konteyner kentlerde yatak, nevresim, battaniye gibi ürünler temin ederek depremzedelerin yeni yuvalarına ortak oldu. Deprem bölgesinden gelen 41 aileye, Üsküdar'da ev tahsis edilmesini sağladı."

YÜREKLERE DOKUNULDU, YARALARA MERHEM OLDU

"Derneğin kurulduğu günden bu yana sizler nice ihtiyaç sahibi insanın elinden tuttunuz, yüreklere dokundunuz, yaralara merhem oldunuz. Allah her birinizden razı olsun, gücünüzü, kuvvetinizi artırsın inşallah. Hani şair diyor ya; 'Bir gün akşam olur biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim.' Bu çatı altında yaptığımız hayır işleri ile çocuklarımıza, torunlarımıza nesiller boyu söylenecek bir kardeşlik şarkısı miras bıraktığımıza inanıyorum. Sizler gibi hayırda yarışan, iyilik için saf tutan gönüllü neferler ile aynı yolu yürümekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

TOPLUMSAL SEFERBERLİK SÜRECEK

"Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları konusunda duyarlılığın canlı tutulmasının ve yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ancak kırılmışı onarmak, eksiği tamamlamak, yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz. Evini, işini, memleketini terk etmek durumunda kalmış vatandaşlarımız, yuvasına yeniden kavuşana dek sabır ve kararlılıkla toplumsal seferberliğimizi sürdüreceğiz."

TEK TEK SOHBET ETTİ

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, depremzedeler ve hayırseverlerle birlikte orucu açtı. Depremzedelerle tek tek sohbet ederek ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Erdoğan'a, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır tarafından eski keselerden tasarlanan bir pano hediye edildi.