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Giriş Tarihi: 14.4.2023 15:26 Son Güncelleme: 14.4.2023 15:32

HDP İlçe Başkanı sevgilisini darp etti

HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Serhat Ceylan’ın, sevgilisinin kollarını ve boğazlarını sıkarak darp ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Sevgilisinin şikayeti üzerine Ceylan, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
HDP İlçe Başkanı sevgilisini darp etti

HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Serhat Ceylan'ın sevgilisini darp ettiği ortaya çıktı. Evli olan Ceylan, 12 Nisan'da güzellik merkezinde çalışan ve bir yıldır birlikte oldukları sevgilisi Leyla S. ile tartışma yaşadı.

Şiddete dönüşen kavga sonrası Leyla S., Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ceylan'dan şikayetçi oldu. İfadesinde, Ceylan'ın 18 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olduğunu ve bir yıl önce tanıştıklarını söyleyen Leyla S., arabada tartıştıkları sırada Ceylan'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini belirterek, kollarını ve boğazlarını sıkarak darp ettiğini söyledi.

Serhat Ceylan'ın rızası olmadan evine girdiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Leyla S., davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti. Bunun üzerine gözaltına alınan Serhat Ceylan, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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HDP İlçe Başkanı sevgilisini darp etti
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