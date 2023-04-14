HDP İlçe Başkanı sevgilisini darp etti

Şiddete dönüşen kavga sonrası Leyla S., Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ceylan'dan şikayetçi oldu. İfadesinde, Ceylan'ın 18 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olduğunu ve bir yıl önce tanıştıklarını söyleyen Leyla S., arabada tartıştıkları sırada Ceylan'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini belirterek, kollarını ve boğazlarını sıkarak darp ettiğini söyledi.