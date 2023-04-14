İYİ Parti’de şok istifa!

İYİ Parti İzmit Kurucu üyesi ve Kocaeli Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, milletvekili aday listesinin açıklanması sonrası zehir zemberek açıklamayla siyaseti bıraktığını duyurdu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde milletvekili adayı dayı olan il kadın politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, açıklanan listede yer bulamayınca istifa etti. Bir dönem Kocaeli İl Başkan Vekilliği de yapmış olan Dönge, seçilebilir yerden kadın aday olmamasına tepki göstererek siyasete veda etti.Genel Başkan Meral Akşener tepki gösteren Dönge, "Yaklaşık 6 yıl boyunca gece-gündüz demeden ailemden çaldığım tüm vaktim ve emeğim ile partimin cefasına maddi manevi talip oldum. Bugün geldiğimiz noktada öncelikle bir kadın olan genel başkanımızın şehri Kocaeli'de seçilebilir sırada tek bir kadın arkadaşımız dahi yoktur. Buna layık bulunmamıştır. Bunca yıl hizmet ettiğimiz şey ise sadece partimin kadınlarının, karşılığı hiç bir şekilde ödenemeyecek emekleri üzerine basılması olmuştur" dedi.