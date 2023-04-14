MHP lideri Devlet Bahçeli’den Diyarbakır’da ’14 Mayıs’ mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bahçeli, önemli bir temel atma töreninde Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hepinizin acıyla hatırladığı gibi 6 Şubat yani 67 gün evvel dünyada ender rastlanabilecek büyük bir felaketi 11 ilimizde milletçe yaşadık. Bu felaketimiz 50 bini aşkın insanımızın Hakk'ın rahmetine kavuşmasına, 100 bini aşkın insanımızın yaralanmasına sebep olmuştur." ifadelerini kullanan Bahçeli, böyle bir felaketin zaman zaman ülkenin değişik bölgelerinde görüldüğünü, fakat bu kadar ağır, yüklü, acıyla dolu büyük bir felaketi Türkiye'nin ilk defa yaşadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu dönemde bu felaketin ortadan kaldırılması, önce enkazın ortadan kaldırılması, sonra barınma ihtiyacının cevap bulması, beraberinde beslenme ihtiyaçlarının yerine getirilmesi önemli bir konunun üzerinde kararlılıkla durmayı gerektirirdi. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değerli lideri Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi Bakanlar Kurulu'ndaki kadrosuyla, bakanlıklardaki görevli her kademedeki insanımızla bu felaketi ortadan kaldırmaya kararlı bir şekilde yürüdüler. Netice itibarıyla deprem felaketinde 67 gün içerisinde birçok kesimde hayatımız normalleşmeye başladı. Çadırlar kuruldu, vatandaşlar el birliğiyle Türkiye'nin her tarafından bu bölgelere yardım akıttı ve sonuçta artık günümüzde büyük bir huzura doğru yürüyüş başladı. Bu önemlidir. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Onun için bu büyük felaketi aşacak güçlü bir devlet, kararlı bir yönetim, ısrarcı bir dayanışma içerisinde. Bunun altından kalkabilmek için bunun durdurulmaması, yavaşlatılmaması gerekir."

"BU İRADEDEN MİLLETÇE VAZGEÇİLMEMESİ GEREKİR"

Bahçeli, 21 Temmuz 1946'da çok partili döneme geçtiklerini, o günden bugüne kadar 51 cumhuriyet hükümetinin ülkeyi yönettiğini anlatarak, bunlardan 17'sinin koalisyon, 3'ünün darbe hükümeti, bazen de ekonomik ve sosyal krizlerle yıkıma uğramış hükümetler olduğunu, ama böyle bir dönemde ülkenin ihtiyacı olan istikrarın bulunamadığını aktardı.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi parlamenter rejime tekrar dönüş yolunda ısrarcı olmak, bu kutlu yürüyüşü sabote etmektir. Çok dikkatli olmalıyız, bu manada 14 Mayıs önem arz ediyor. Sorumluluk üstlenmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli başarılar elde etmiştir. Türkiye'de olmayanı olur hale getirmişlerdir. Ama öyle bir dönem içerisinde Kovid-19, yangınlar, seller, her türlü depremlerle karşı karşıya kalmış olan bu ülkede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 4 yıl 10 ay bir süre içerisinde yılmadı, yıkılmadı, kararlılıkla yoluna devam etme iradesini ortaya koydu. Bu iradeden milletçe vazgeçilmemesi gerekir. 14 Mayıs'ta bir yandan cumhurbaşkanı seçeceğiz. O da adı da belli hizmeti de belli listede de birinci sırada yer alan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek olmalıdır. İkincisi ise milletimizin fertlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesidir."

Bir yanda cumhurbaşkanını seçerken diğer yandan milletvekilliği seçimini yapacaklarını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle dönemler vardır ki böyle günlerde kardeşlik içerisinde olmak, kararlı olmak ve yolu kesmemek gerekir. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 14 Mayıs'ta yolu kesilmeden yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Mayıs'ı 1950'nin 14 Mayıs'ı, 1946'ların 14 Mayıs'ı gibi büyük bir milli irade zaferiyle tescil edilecektir. Birinci görevimiz sandığa gitmek olmalı, ikinci görevimiz hizmeti sabote edenlere fırsat tanınmamalı, üçüncü görevimiz ise Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı olarak hizmetin liderliğinde hep beraber görmek olmalı."