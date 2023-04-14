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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:49

Şanlıurfa’da Gazi Turgut Aslan operasyonu: 4 tutuklu

Şanlıurfa’da Turgut Aslan operasyonu kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Gazi Turgut Aslan operasyonu: 4 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM )Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Turgut Aslan operasyonu kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da Gazi Turgut Aslan operasyonu: 4 tutuklu
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