Sınırda ele geçirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarının, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı bildirildi. Yapılan inceleme sonucu, şüphelilerden 2'sinin FETÖ, birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. AA