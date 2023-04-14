SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Diyarbakır’da: Depremzedelerle iftar buluşmasında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da "Depremzedelerle İftar Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin büyüklüğünü tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor.

Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor.

20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batı'daki vatandaşlarımız hangi standartta yaşıyorsa aynı iklimi burada da tahsis ettik

Siyaset ve toplum mühendislikleri ile ülkemizi yeniden 90'ların siyasi istikrarsızlarına sürüklemek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Bunun teminatı AK Parti'dir.