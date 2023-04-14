SON DAKİKA | Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberi: Bugün Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağına hedef alan saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada aşağlık saldırının lanetlendiği belirtilirken bu saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"İSLAM VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ SOMUT ÖRNEĞİ"

Danimarka Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.

"PROVOKASYONLARA KARŞI TEDBİR ALINMALI"

Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir.

Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz."