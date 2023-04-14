Son dakika: İstanbul’da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı

131 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili, "Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir.