Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı
Giriş Tarihi: 14.4.2023 09:09

Son dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu ayrıca, Diyarbakır'da gerçekleştirilen 50’nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 236 şüpheliden 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AJANSLAR
Son dakika: İstanbul’da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2135 güvenlik görevlisi ve 20 polis dedektör köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen 50'nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 236 şüpheliden 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

131 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili, "Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir.

BİRÇOK SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir" dedi.

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Son dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı
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