9 günlük ara tatil başladı ‘derslerden kopmayın’

2022-2023
Eğitim Öğretim Dönemi'nin 2. ara tatili başladı.
Yaklaşık 19 milyon öğrenci,
Ramazan Bayramı ile birlikte
9 gün tatil yapacak. Öğretmenler
de 9 gün idari izinli sayılacak. 24
Nisan'da yeniden açılacak olan okullarda
16 Haziran'da karne dağıtılacak.
Uzmanlar öğrencilere aşırıya kaçmadan
kendilerini dinlendirecek
aktiviteler yapmalarını ancak derslerden
kopmamalarını söyledi.
OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİN:
Tatilde kitap okumaya başlamak bu alışkanlığı kazanmak açısından bulunmaz bir fırsat.
AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN:
Aile büyükleri ve üyeleriyle zaman geçirmek için de iyi bir imkân.
TEKRAR YAPIN:
Eksik konulara yoğunlaşmak, iyi olduğunuz konuları tekrar etmek dönemin geri kalanı için güzel bir hazırlık olabilir.