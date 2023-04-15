9 günlük ara tatil başladı ‘derslerden kopmayın’

2022-2023Eğitim Öğretim Dönemi'nin 2. ara tatili başladı.Yaklaşık 19 milyon öğrenci,Ramazan Bayramı ile birlikte9 gün tatil yapacak. Öğretmenlerde 9 gün idari izinli sayılacak. 24Nisan'da yeniden açılacak olan okullarda16 Haziran'da karne dağıtılacak.Uzmanlar öğrencilere aşırıya kaçmadankendilerini dinlendirecekaktiviteler yapmalarını ancak derslerdenkopmamalarını söyledi.Tatilde kitap okumaya başlamak bu alışkanlığı kazanmak açısından bulunmaz bir fırsat.Aile büyükleri ve üyeleriyle zaman geçirmek için de iyi bir imkân.Eksik konulara yoğunlaşmak, iyi olduğunuz konuları tekrar etmek dönemin geri kalanı için güzel bir hazırlık olabilir.