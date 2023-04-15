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Giriş Tarihi: 15.4.2023

9 günlük ara tatil başladı ‘derslerden kopmayın’

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
9 günlük ara tatil başladı ‘derslerden kopmayın’
2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nin 2. ara tatili başladı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, Ramazan Bayramı ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Öğretmenler de 9 gün idari izinli sayılacak. 24 Nisan'da yeniden açılacak olan okullarda 16 Haziran'da karne dağıtılacak. Uzmanlar öğrencilere aşırıya kaçmadan kendilerini dinlendirecek aktiviteler yapmalarını ancak derslerden kopmamalarını söyledi.
OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİN: Tatilde kitap okumaya başlamak bu alışkanlığı kazanmak açısından bulunmaz bir fırsat.
AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN: Aile büyükleri ve üyeleriyle zaman geçirmek için de iyi bir imkân.
TEKRAR YAPIN: Eksik konulara yoğunlaşmak, iyi olduğunuz konuları tekrar etmek dönemin geri kalanı için güzel bir hazırlık olabilir.
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9 günlük ara tatil başladı ‘derslerden kopmayın’
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