AK Partili Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı PKK’yı mutlu etti

Törene katılarak bir konuşma yapan Dağ, tamamlanan konutların ailelere mutlu ve huzurlu bir hayat getirmesini temenni etti. Konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlere ve buruk geçen ramazana değinen Dağ, "Bu ülke o kadar büyük bir ülke haline geldi ki 1999 depreminde maaş ödeme konusunda soru işaretleri olan ülkeden önümüzdeki hafta köy evlerini teslim edecek bir ülke haline geldik. Bunu kim yaptı? AK Parti yaptı, TOKİ yaptı." dedi.

Türkiye tarihinin yapanlarla yıkanların mücadelesi içinde geçtiğini anlatan Dağ, AK Parti olarak tüm engellemelere rağmen inşa eden, yapan olduklarını ifade etti.