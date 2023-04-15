AK Parti’ye engel çıkarıp CHP’ye salon tahsis ettiler

Almanya'da AK Parti'nin organizasyonlarına izin verilmezken, CHP'nin organizasyonlarına izin verilerek yer tahsisi yapılması tepki çekti. Almanya'nın uyguladığı bu çifte standarda tepki gösteren AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanvekili Bülent Bilgin, "Seçilmek isteyen ile seçmeni bir araya getirmek demokrasinin en güzel tarafı. Bunu Almanya engelliyor. Demokrasinin güzel tarafını desteklemek gerekir. Buralarda destekten ziyade köstek var. Ancak bu sadece Cumhur İttifakı'na, özellikle AK Parti'ye uygulanıyor. Millet İttifakı partilerine ise destek veriliyor" dedi.Bilgin, "26 Mart'ta CHP amblemi altında bir program oldu. Bir okulun spor salonunda program düzenlediler. Biz de aynı şehirde aynı belediyeye başvurduk. 'Burada bir organizasyon gerçekleştiremezsiniz, izin veremeyiz' dediler. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasiden bahseden Almanya'da çifte standart uygulanıyor. Bu dolaylı yoldan seçimlere müdahaledir. Bir yasak varsa herkes için geçerli olmalıdır" diye konuştu.