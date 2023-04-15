Azerbaycan iktidar partisinden Erdoğan’a tam destek

Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyet AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte basın açıklaması yaptı. Azerbaycan heyeti AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediklerini duyurdu.

AZERBAYCAN İKTİDAR PARTİSİ DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

İki devlet tek millet şuurunu içsellestirmiştir, Türkiye ile Azerbaycan. İki ülke uluslararası ilişkiler bakımından mükemmel bir dönem yaşıyor. Bu anlamda resmi ilişkiler değil, iki toplumun diyaloğu da her geçen gün gelişmektedir. Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan partisi ile AK Parti yakın ilişki içindedir. İki parti arasında da mükemmel bir ilişkiyi tesis etmiş vaziyetteyiz. Bugün de önemli bi toplatıyı gerçekleştiriyoruz. 14 Mayıs seçimleri, bu ülkede kimin cumhurbaşkanı seçileceği bir seçim olmanın ötesinde bir anlamı var. Bu asrın seçimidir. Türkiye bir istikamet tayini geliştirecektir. Bu seçimler de inanıyoruz ki 21 yıllık eser ve hizmet siyasetinin alt yapısı üzerinden yeni bir döneme başlıyoruz. Dost ve kardeş ülkeler ve mazlum ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir seçimdir. Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenler de yakından ilgileniyor bu seçimle. Milletimiz 14 Mayıs secimlerinde, Türkiye Yüzyılın kapılarını sonuna kadar açacaktır. Yeni Azerbaycan partisi yakinen takip ediyor. Bu seçimde destek vermek için gayret sarf ediyorlar. Bu anlamda bu ziyareti gerçekleştiriyorlar. Genel Başkan İlham Aliyev beyefendi olmak üzere bütün parti mensupları ve Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz.

"ERDOĞAN'IN SİYASİ İRADESİ TÜRK DEVLETLERİNİ YAKINLAŞTIRDI"

Tahir Budaqov, "İlham Aliyev ve bütün Azerbaycan halkının selamını getirdim. Azerbaycan ve Türkiye münasebetleri derin köklere sahiptir. Lakin son dönemde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek ile yeni bir sayfa açılmıştır. Azerbaycan'ın tarihi zaferine destek verdi. Biz her zaman, Türk halkına, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız. AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi birçok projeyi hayata geçirdi. Türkiye Azerbaycan kardeşliği yeni diyaloglar meydana getirmiştir. Türkiye bizim yanımızdadır. Her iki ülkenin liderinin şahsi dostlukları, bütün bölgede istikrar için önem yaratmıştır. Erdoğan'ın siyasi iradesi neticesinde Türk devletlerinin yaklaşmasınım esası sağlanmıştır. Türkiye'de bu seçimlerin büyük önemi var. İnanıyorum ki Türk halkı en doğru kararı verecek. Son yirmi yıldakı kazanımları tercih edecektir."