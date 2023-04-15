Bakan Kirişci: Türkiye üretimiyle 52 milyon turisti de doyurdu

"TARIMI DESTEKLİYORUZ"

Tarım ve hayvancılığa verilen desteklemeyi daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini aktaran Kirişci, "Bu sektörün kritik öneme haiz bir sektör olduğunu, stratejik bir sektör olduğunu, bu sektörün ikamesinin ve ithal yoluyla bu sektörün yaşatılmasının mümkün olmadığını, asıl olanın yerli ve milli olarak bu ülkede üretim olduğu gerçeğinden hareket ederek biz destekliyoruz, arkasında duruyoruz, bu desteklerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU MESAJI

Türkiye'yi son 21 yılda dünyaya lider ülke yapan, liderlik diplomasisiyle örnek bir davranış sergileyen ve dünya liginde en üst sıralara çıkartan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kiriçci, şöyle devam etti:

"Türkiye üretiyor, ürettikleriyle sadece bu ülkenin 85 milyonunu doyurmakla kalmıyor aynı zamanda bu ülkeye gelen 52 milyon turisti doyuruyor. Cumhurbaşkanımız sayesinde içeride üretimimiz bu noktalara taşınırken, hem de tahıl koridoru sayesinde sadece biz değil, sadece bölge ülkeleri değil tüm dünya bir nefes aldı. Bu koridor sadece tahıl ve gıda alanında bir koridor olmasının ötesinde dünyayı rahatlatan bir huzur, bir güvenlik koridorudur. Emtia fiyatlarının gerilemesine neden olan, ekonomik bir rahatlığı beraberinde getiren bir koridor haline geldi."

Kirişci, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Böyle bir liderin inşallah Rabbim 14 Mayıs'tan itibaren de tekrar ikinci kez seçilerek, sadece başımızda görevine devam etmesi, liderliğine devam etmesi değil, aynı zamanda bu ülkeye bel bağlayan mazlum ve mağdur milletlerin de umutlarını yeşertmeye ve bu ülkeyi artık muasır medeniyetlerin de üzerine çıkartmaya inşallah yol açmış olacak." diye konuştu.