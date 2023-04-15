Bakan Kurum İstanbul’a kentsel dönüşüm projesi için tarih verdi: Başkan Erdoğan açıklayacak

"DOĞRU ADAMLA RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Eser yürüteceğiz ve eser siyaseti yapacağız ve bizi bekleyenleri, afetzede kardeşlerimizi, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizi, İstanbul'da bir an önce dönüşsün diyen kardeşlerimizi, muhtarlarımızı yalnız bırakmayacağız." diyen

Bakan Kurum sözlerini şöyle sonlandırdı:

"21 yıldır olduğu gibi yeniden inşallah doğru zamanda doğru adamla Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola devam edeceğiz. Ben hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum ve sözü size veriyoruz. Bize dosya ulaştırmak isteyen benim mahallemde benim ilçemde şu sorun, problem var diyen muhtarlarımız zaman yetmediği yerde biz not alacağız. Bunların hepsini de bu süreçte geçen Ataşehir'e gittik Yenisahra- Barbaros'ta dediler ki rezerv alan lazım KDV'den muafiyet istiyoruz. O gün akşam imzaladık ve Yenisahra'ya, Barbaros'a müjde olarak verdik. Dolasıyla bizim çalışma usulümüz bu biz ne diyorsak yapabileceğimizi ortaya koyacağız ve hep birlikte yapacağız. Şimdi sizlere de söz veriyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından muhtarlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Bakan Kurum, taleplerini Bakanlığın ilgili birimlerine yönlendirerek yarından itibaren çalışmalara başlanarak geri dönüş yapılacağını ifade etti.