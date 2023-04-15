Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na ’bedava konut’ çağrısı: Belediyeleriniz var, yapın dağıtın

"MİLLETİNLE AYNI YOLDA YÜRÜRSEN KAZANIRSIN"



Seçim Koordinasyon merkezi açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bize diyorlar ki siz 14 seçimdir nasıl kazanıyorsunuz. Çok kolay. Milletinle bir olursan, milletinle aynı yolda yürürsen, el ele gönül gönüle gidersen, afet olduğunda tatil beldelerinde değil. Milletinin dizinin dibinde olursan, seçimlerde gelip meydanlarda söz verip, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim deyip. Bin 500 günde bin 500 konut dönüştüremezsen. İşte o seçimi alamazsın.

"KILIÇDAROĞLU'NUN NASIL OLSA SIRTINA KÜFE YOK"

İşte burada bir tarafta 21 yıldır milleti için çalışanlar, üretenler var. 695 bin konutun dönüşümünü yapan lider var. Diğer tarafta maalesef bahaneleri ile arkasına sığınan ve hep iftiralar, polemikler içerisinde yer alan millet ittifakı var. Bir tarafta 21 yıldır 1 milyon 200 bin yuva yapan, yuva kuran ve 3 milyon konutun dönüşümünü yapan bir dünya markası var. Dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta milletimize bol keseden atanlar. Nasıl olsa sırtında küfesi yok, Kılıçdaroğlu var" dedi.