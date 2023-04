Bakan Soylu’dan İMECE açıklaması: Stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı. Yayına Togg ile gelen Soylu, yerli ve milli otomobil hakkında da önemli bilgiler verdi.Yerli otomobil Togg'a değinen Bakan Soylu, "Araba sürmek güzel bir şey, Togg'u sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba. Sempatik, sürüş sempatisi olan bir araba. Tasarımından tutun sürüş keyfine kadar her şey, güvenliğine kadar her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış, iyi realize edilmiş, bunun dışında da seri bir araba. Sessiz bir araba ve en önemlisi, otururken başka araçlara, böyle bir duygunuz var mı bilmiyorum ama 'öteki' gibisiniz. Fakat Togg 'bizim' olduğu için 'öteki' gibi değilsiniz" dedi.Yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Yerli ve milli, TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun, gerek savunmada olsun, bütün bunlarda kapasitemizi daha fazla genişletecek ve bizim olan bir İMECE uydusuyla güne başladık. Bu konseptimiz, stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.Deprem bölgesindeki son durumdan bahseden Bakan Soylu, "6 Şubat gerek tarihi itibarıyla gerekse yaşadıklarımızla bir milattır. Bunun değerlendirmesini böyle ortaya koymak lazım. Milat olmasının sebebi de şudur: Burada karşı karşıya kaldıklarımız, yaşadıklarını anlatan ki ben 2'nci depremde oradaydım. Birinci depremin sesini, etkisini, yaygınlığını, aynı anda sonuçlarını bir kıyametle karşılaştıran çok sayıda depremzede hemşehrimizi gördüm. Çığlıkları, bağrışmaları. Bunu deprem olarak, afet olarak tarif etmek tam yaşadığımızın karşılığı olmayacakmış gibi geliyor. Biz önceden de depremler gördük, afetler gördük. Evet depremin bir yıkıcı etkisi oluyor, büyük maliyetleri oluyor. İnsanımızı, canımızı kaybediyoruz ama bu başka bir şey. Biz 3 fay kırığına kadar çalıştık doğru, ama 7 fay kırığıyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. 11 vilayetin tamamını etkileyen, vatandaşımızın deyimiyle küçük kıyameti yaşamış olduk. 26 bin sadece arama-kurtarma yapılan enkaz var, bu az bir rakam değil. Biz acil yıkılacak-yıkılmış binaların enkazlarını taşıyoruz, 57 bin. Bağımsız bölümden bahsediyor değilim. Sadece Hatay'da günlük 14 bin kamyon seferi var" açıklamasında bulundu.Geçici barınmayı devam ettirmeye çalıştıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız evlerinde depremlerden sonra yıkıntılar sebebiyle geçici barınmaya geçtiler. Geçici barınmada daha sonra konteynere, bir yıl içinde de tekrar evlerine geçecekler. Böyle bir döngüyü ortaya koymaya çalışıyoruz. En önemli süreçlerden biri de geçici barınmayı yönetmek. Bu esnada milyonlarca insan şehirden tahliye oldu. Bu da bizim bir stratejimizdi. Tüm alanı yönetebilmek için. Hiç olmazsa bir bölümü başka bir ilde, ilçede hayatlarını geçici bir süre de olsa devam etmelerini sağlayabilmek hükümetimizin, afet yönetimimizin bir stratejisiydi ve biz bunu sağladık. Çok ciddi seferberlik ortaya koyduk. 730 binin üzerinde çadır kurduk. Çadırların hepsinin altyapıları hazırlanmış, yanında tuvaleti-banyosu olan, çamaşır-kurutma makinesi olan, standardı her gün yükselttiğimiz sürece çevirdik. Konteyner kent alanlarına konteyner kentler kurmaya başladık. 2 ay içerisinde 100 bin kuracağız, sonrasında 200 bin kuracağız. Yağmurlar altyapıda aksamalara neden oldu ancak gece-gündüz çalışarak devam ediyoruz. Sadece konteynerleri getirip koyuyor değiliz, bir ilçenin altyapısı nasıl hazırlanıyorsa kanalizasyonu, yolu, eğitim tesisi, yönetim binası. Ona göre hazırlıyor devam ettiriyoruz" dedi.Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Hatay dün gece saat 01.00 itibarıyla yüzde 75'e kadar gelindi. Nerede gelindi? Yıkılmış ve acil yıkılacak... Diğer illerde de yüzde 90'ları aştık. İnanıyorum ki bayrama kadar diğer vilayetlerde bu tamamen acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazları kalkmış olacak. Koskoca alanlar, arsalar oluşuyor. Ondan sonra da ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor. Bunun için de bir öngörümüz var. 3-3.5 ay içerisinde bunun da önemli bir bölümünün bazı illerde tamamının Hatay'da da önemli bir bölümünün tamamlanacağını düşünüyorum. Bu esnada sadece bununla kalmadık. Elbette Çevre, Şehircilik Bakanlığı, Bakanlığımızın yetkilileri, AFAD, yeni bir planlama ortaya koydu. Biz köylerde bu konutlar nerede yapılacak? Yer tespiti meselesi AFAD'a ait. Yani köylere gidiyor diyor ki, 'Ben bu yer tespitlerini yapıyorum.' Diğer şehirlerdeki yer tespitleri meselesini de AFAD-Çevre Şehircilik ama daha çok Çevre Şehircilik'in koordinasyonunda tespitleri yapılıyor. Ama bu yer tespitlerinde ilgili belediyeler, ilgili valiliklerle birlikte yapılıyor. Yine şehrin eşrafıyla Sanayi Odası, Ticaret Odası, belediyesi, kanaat önderleri, muhtarları... Şehrin yaşayanları ile beraber hem şehrin altyapısı gözetiliyor hem fay hattı gözetilerek bir vesileyle bu şehrin nereye kurulabileceğini var olan yerde ne kadar konut olup olmayacağını, ticaret alanlarının, spor alanlarının, kültür alanlarının nereye oluşturulabileceği tasarlanan istişare eden ve imkanlarla bunu değerlendiren bir süreçte de burada yaşanıyor" açıklamasında bulundu.AK Parti'nin seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Her siyasi parti kendine ait stratejilerle seçime girer. Çünkü yaptıkları var, yapacakları var. Seçmenine, vatandaşına, ülkesine önerdikleri var. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti Genel Merkezi'nin ortaya koyduğu strateji ile beraber seçime gidiyor. Önümüzdeki 5 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, biz Türkiye Yüzyılı'nın 5 yılında neler yapacağız? Hukuktan demokrasiye kadar altyapıdan sağlığa eğitime kadar güvenliğe kadar ne ortaya koyacağız ve ne gerçekleştireceğiz? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bu çalışmaların neticesinde ortaya koydu. Çalışmaların bir bu ayağı var. Yani bir parti programı ayağı var. Bir Cumhur İttifakı programı ayağı var. Aynı zamanda bir de adaylar var. TBMM'de bunu kimlerle yapacaksınız? Kampanyayı kimlerle yapacaksınız? Bir bu ayağı var. Bütün bu ayaklar tamamlandı ve bu ayaklar içerisinde parti bir karar verdi. Cumhurbaşkanımız da bir karar verdi. Mesela 3 dönem kararı. AK Parti bir ilke partisi. Bir kural partisi. İlkeyi neye kuruyorsa ona tabir olan bir anlayış meydana getiriyor. AK Parti'nin bir özelliği var. Türk demokrasisinin tecrübeli partisi. En tecrübeli. Sadece yaşadığı siyasal hayat boyunca değil iktidarda kalmasıyla, karşı karşıya kaldığı sorunları yönetmesiyle birçok sorunla karşı karşıya kaldık" şeklinde konuştu.3 dönemle ilgili bir karar alındığını kaydeden Bakan Soylu, "Vekillerimizde yüzde 65-70'lik bir değişim söz konusu. Bu bir bayrak yarışı, bir sistemden bahsediyorum. Koskoca bir ülke yönetiyorsunuz. Burada bayrak yarışı yapılacak. En önemli mesele milletin önüne çıkabilmeye layık olabilmek. Bu süreçlerde elbette ki biz de önümüzdeki 5 yıl kendi davamız, partimiz Türkiye'yi daha iyi idare edebilsin diye neler yapabileceğimizi ortaya koyacağız" dedi.Bakan Soylu, "Parlamenter sistem olsaydı pandemi döneminde hükümet düşmüştü. Parlamenter sistem olsaydı bir dolar krizinde, döviz krizinde veya saldırısında hükümet yerle yeksan olmuştu. Çünkü onun için hazırlanıyor. 'Bir dolar saldırısı yapayım', 'Bir kriz oluşturayım', 'İktidarı zedeleyeyim', 'Başka ülkelerde yaptığımı Türkiye'de de yapayım.' Fakat bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tamamen krizlere panzehirdir. Bütün krizleri nasıl yöneteceğine yönelik bir panzehir ortaya koymuştur. 5 yıllık süreç içerisinde gördüklerimiz var, tecrübelerimiz var ve bilgilerimiz var. Elbette bir takım düzenlemeler, bir takım düzeltmeler, bir takım adımalar atılmasına imkan verilebilecek bir tecrübemiz oldu. Bu tecrübemizin de zamanı ne zamandı? 5 yıl bunun için tecrübeyi oluşturabilecek bir dönemdir. 5 yıl sonra seçime giderken yeni adım ehliyeti seninle görecekse o süreçte bunları düzeltebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Ama parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kıyas kabul etmez. Ben çok açık söylüyorum. Parlamenter sistemin bakanlığını da yaptım. Başbakanlık koridorlarında ve bürokratik koridorlarda hep beraber dağılıp gidiyorduk. Şimdi öyle değil. Attığımız adımları, atacağımız adımları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanımızla olabilecekleri Sayın Cumhurbaşkanımıza kendimiz yapabileceğimizi, birçok yetki bizde, kendimiz. Eğer arkadaşlarımızla yapabileceklerimiz varsa bir araya gelip Bakan arkadaşlarımızla yapabilme kabiliyetine sahibiz" açıklamasında bulundu.İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Büyük de bir heyecan yaşıyoruz. İnşallah hem partimizin güvenini mahcup etmeyecek hem de milletimizin güvenini mahcup etmeyecek bir kampanya olacak. Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı. 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. Biz bugün birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Yüzde 50'nin bir, bir buçuk puan üzerinde... Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz bu farkı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek adımların atılabileceğini, kampanyamızı öyle yürüteceğimizi ve aynı zamanda da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamadığı seçim beyannamesinin böyle bir sonuç oluşturacağını Türkiye geleceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın ortaya koyduğu Cumhur İttifakı, parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üçgeninde ulaşabileceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.