20-21 NiSAN'DA KARAYLA BULUŞUYOR

İşte Karadeniz doğal gazının karayla buluşacağı tarihi de duyuran Erdoğan'ın A Haber'e özel açıklamaları:

"20-21 Nisan gibi doğal gazı Filyos'ta karayla buluşturuyoruz. Bu adamı atıyoruz. Ve şu an itibarıyla başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bakan yardımcısı işi hep birlikte takip ediyorlar. Bende bunu yakından takip ediyorum.

Bunu mevcut elimizdeki doğal gaz ile buluşturmak suretiyle artık kendi yerli doğal gazımızı sisteme alarak vatandaşımıza çok daha farklı imkanlarla doğal gazı temin edeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak | Video

"KOCAELİ'NDE MUHTEŞEM BİR KATILIM VAR"

İşte Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışında milletimizi gördünüz, Kocaeli'nin halini gördünüz. Burada muhteşem bir katılım var. Kocaeli her zaman böyle zaten. İnşAllah bu seçimlerde de Kocaeli büyük bir patlamayı yapmak suretiyle malum 7'li koalisyonu gereken dersi verecektir."