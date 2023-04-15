Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak
Giriş Tarihi: 15.4.2023 18:34 Son Güncelleme: 15.4.2023 18:41

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili gelinen son durumu anlattı. "Mevcut elimizdeki doğal gaz ile buluşturmak suretiyle artık kendi yerli doğal gazımızı sisteme alarak vatandaşımıza çok daha farklı imkanlarla doğal gazı temin edeceğiz." diyen Erdoğan 20-21 Nisan'da doğal gazın karayla buluşacağını söyledi.

Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: 20-21 Nisan’da doğal gaz karayla buluşacak

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışı için kentte bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu.

20-21 NiSAN'DA KARAYLA BULUŞUYOR

İşte Karadeniz doğal gazının karayla buluşacağı tarihi de duyuran Erdoğan'ın A Haber'e özel açıklamaları:

"20-21 Nisan gibi doğal gazı Filyos'ta karayla buluşturuyoruz. Bu adamı atıyoruz. Ve şu an itibarıyla başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bakan yardımcısı işi hep birlikte takip ediyorlar. Bende bunu yakından takip ediyorum.

Bunu mevcut elimizdeki doğal gaz ile buluşturmak suretiyle artık kendi yerli doğal gazımızı sisteme alarak vatandaşımıza çok daha farklı imkanlarla doğal gazı temin edeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak | Video

"KOCAELİ'NDE MUHTEŞEM BİR KATILIM VAR"

İşte Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışında milletimizi gördünüz, Kocaeli'nin halini gördünüz. Burada muhteşem bir katılım var. Kocaeli her zaman böyle zaten. İnşAllah bu seçimlerde de Kocaeli büyük bir patlamayı yapmak suretiyle malum 7'li koalisyonu gereken dersi verecektir."

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Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak
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