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Giriş Tarihi: 15.4.2023

CHP önünde ‘siyah çelenkli’ protesto

Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanı Numan Büyükhan CHP Genel Merkezi önünde adalet bekleyişini sürdürüyor. Hakkını arayan Büyükhan genel merkez önüne bir siyah çelenk bıraktı.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
CHP önünde ‘siyah çelenkli’ protesto

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin işsiz bıraktığı Numan Büyükhan, CHP Genel Merkezi önünde adalet bekleyişini sürdürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarılan 3 çocuk babası Büyükhan, Ankara'daki eylemine parası kalmadığı için son vermek zorunda kalmıştı.

Cebinde kalan son parasıyla Tekirdağ'a dönen Büyükhan, kredi çekemeyince tefeciye düştü. Tüm bunlara rağmen haksızlığın giderilmesi için CHP'den hâlâ bir ses çıkmadı. Hakkını aramaktan vazgeçmeyen Büyükhan, "Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce 'Kazandığımız belediyelerde hiçbir işçiyi, kardeşimizi işten çıkarmayacağız' sözü vermişti.

Şeref söz vermişti. Ama sözünü tutmadı. Benim gibi binlerce işçi işsiz kaldı. Ben haftalardır protestomu sürdürüyorum. İşim olmadığı için kredi çekemedim. Tefeciye gitmek zorunda kaldım. Mağduriyetimi gidermek adına hiçbir adım atılmadı. Hakkımı aramaktan vazgeçmeyeceğim. Bu siyah çelengi de sözünde durmayıp işten çıkardıkları tüm işçiler adına bırakıyorum" dedi. Siyah çelengi genel merkezin önüne bırakmaya çalışan Büyükhan'a güvenlik görevlileri müdahale etti.

İşten atıldı hakkı için yürüyor

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CHP önünde ‘siyah çelenkli’ protesto
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