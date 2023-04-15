CHP önünde ‘siyah çelenkli’ protesto

Şeref söz vermişti. Ama sözünü tutmadı. Benim gibi binlerce işçi işsiz kaldı. Ben haftalardır protestomu sürdürüyorum. İşim olmadığı için kredi çekemedim. Tefeciye gitmek zorunda kaldım. Mağduriyetimi gidermek adına hiçbir adım atılmadı. Hakkımı aramaktan vazgeçmeyeceğim. Bu siyah çelengi de sözünde durmayıp işten çıkardıkları tüm işçiler adına bırakıyorum" dedi. Siyah çelengi genel merkezin önüne bırakmaya çalışan Büyükhan'a güvenlik görevlileri müdahale etti.

İşten atıldı hakkı için yürüyor