Çifte bayram yapacaklar! Bayramda yeni evlerinde olacaklar

Köylülerden Mehmet Demir ise, " Evler sağlam bir zemin üzerinde yapılıyor. Altına tonlarca demir ve beton döküldü. Zırh gibi oldu. Çok sağlam yaptılar. Allah devletimizden ve büyüklerimizden razı olsun. Evlerimize gireceğimiz günü bekliyoruz" diye konuştu.

Efkan Taşdemir'de, " Biz aylar sürmesini Beklerken çok kısa bir sürede bitecek. Bu kadarını beklemiyorduk. İnşallah bayrama evlerde girmiş olacağız. Reisimiz bize çifte bayram yaşatacak. Allah razı olsun" dedi.