Haberler Gündem Haberleri Çifte bayram yapacaklar! Bayramda yeni evlerinde olacaklar
Giriş Tarihi: 15.4.2023 07:01

Çifte bayram yapacaklar! Bayramda yeni evlerinde olacaklar

Deprem bölgesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle inşasına başlanan 143 bin köy evinin yapımı hızla sürüyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük ve Belpınar Köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Özbek Köyündeki evlerden bazılarının, bayramdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çifte bayram yapacaklar! Bayramda yeni evlerinde olacaklar

Konutların teslim edilmesini dört gözle beklediklerini söyleyen Belpınar Köyü muhtarı Abdullah Taşdemir " Devletimiz büyük devlet. Deprem oldu 3 günde çadırlarımız, bir haftada ise konteynırlarımız geldi. Şimdi de evlerimiz yapılıyor. Evler çok güzel ve depreme dayanıklı. 4 odası var. Allah cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun" dedi.

Köylülerden Mehmet Demir ise, " Evler sağlam bir zemin üzerinde yapılıyor. Altına tonlarca demir ve beton döküldü. Zırh gibi oldu. Çok sağlam yaptılar. Allah devletimizden ve büyüklerimizden razı olsun. Evlerimize gireceğimiz günü bekliyoruz" diye konuştu.

Efkan Taşdemir'de, " Biz aylar sürmesini Beklerken çok kısa bir sürede bitecek. Bu kadarını beklemiyorduk. İnşallah bayrama evlerde girmiş olacağız. Reisimiz bize çifte bayram yaşatacak. Allah razı olsun" dedi.

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN TEK YA DA İKİ KATLI
Köy Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir; "45 santimetre radyan temel üzeri gayet sağlıklı güvenilir konutlar imal etmeye başladık. Nurdağı'nda 7 köyde köy evlerinin yapımı sürüyor.

Bazılarını bayrama kadar teslim edeceğiz. Geri kalanları da en kısa sürede depremzede kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Köy evleri, yöresel mimariye uygun tek ya da iki katlı ve 5 tip olarak yapılıyor. 3 artı 1 ve 122 metrekare net alanı bulunuyor. Ahırları da ayrı yapılacak" dedi.

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Çifte bayram yapacaklar! Bayramda yeni evlerinde olacaklar
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