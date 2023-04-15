Erbakan’ın yol arkadaşından Saadet lideri Karamollaoğlu’na mektup: Yol arkadaşlarınız Biden-HDP-PKK ve FETÖ oldu

14 Mayıs seçimlerine bir aydan az bir süre kala 6'lı koalisyon içerisinde olan partilere olan tepkiler dinmiyor. Milli görüşün önemli isimleri daha önce seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. MSP eski Milletvekili ve Erbakan'ın 12 Eylül'de cezaevi arkadaşı Şener Battal CHP amblemi altında seçime giden ve koşulsuz-şartsız Kılıçdaroğlu'da destek veren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "45 yıllık dostluğumuzun ardından bu mektubu yazdığım için üzgünüm. Benim kafamdaki Saadet Partisi (milli görüş) topluma İslam idealizmini anlatan herkesin doğrucu Davut olarak gördüğü taraf olmak yerine bütün partilerin ve herkesin saygı duyduğu partiler üstü konumda Türkiye'nin umudu olmalıydı, bunu başaramadınız. İş başına geldiğinizden beri partini oyunu 1 adet arttırabildiniz mi? Bu kadar başarısızlıktan sonra halen o makamı işgal etmeniz ciddi bir duyarsızlıktır. Şuanda yüzde 1'in altındaki oyları da eritmek niyetindesiniz. Bütün bu başarısızlıktan sonra Milli Görüş makamı yerine birilerinin 'yoklar dağındaki nar' vaadi ile sunduğu makamı tercih ettiniz. Size olan vaadlerin hiçbir garantisi yoktur. Belki size meteorolojiden sorumluğu başkan yardımcılığı verebilirler. Muhtemelen 3-5 seçilebilecek yerde ki milletvekili vaadiyle de milli görüşü paralı asker haline getirdiniz. Yol arkadaşlarınız Biden-PKK-HDP-FETÖ ile kaybettiği koltuğun özlem ve hıncı ile iki dönek siyasetçi ve umudu olmayan iki parti başkanından ibarettir. CHP lideri herkese her şeyi vadederek sizleri bir araya getirdi, şimdi bu takımla haşrolmaya hazır mısın? Zatı aliniz de TAYYİP düşmanlığında birleşerek yıkım ekibi oluşturdunuz. Siz bizzat kazmacı başı oldunuz. Sonuç olarak yıkım ekibi inşallah hezimete uğrayacak. Biden ve hıyanet taifesi ebedi hüsrana uğrayacaktır. Şimdiden başarısızlığınızın kesin olduğuna inanıp tövbe ediniz. Yanlıştan vazgeçmeniz size yapabileceğim son dostluk vazifesidir."