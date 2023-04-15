Hulusi Akar: Danimarka’da Kur’an ve Türk bayrağının yakılmasının izahı mümkün değil

İftar programında konuşan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı saldırıya tepki gösterdi.

Danimarka'da yine aşağılık bir saldırının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Akar; "Avrupa ülkelerinden bazıları ahlaksızca, alçakça hiçbir şekilde fikir hürriyetiyle, insani değerlerle izah edilemeyecek şekilde sadece Türkiye'nin değil tüm İslam dünyasının kutsalı, insanlığın değeri olan Kur'an-ı Kerim'e hakareti alışkanlık haline getirdiler. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bayrağımıza karşı yapılan fiilleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf edilen sözleri şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bunun insan hakları, fikir hürriyeti, medeniyet ve çağdaşlıkla izahı mümkün değil. Bu manada ilgili hükümetlerin, bakanlıkların derhâl tedbir almasını bekliyoruz. Bu saldırılara, provokasyonlara müsaade etmeyen bazı ülkeleri örnek almalarını ve o ülkeler gibi davranmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİN TEK ŞANSI TESLİM OLMAK"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını, inlerini teröristlerin başlarına yıkmakta kararlı olduklarını belirterek; "Savunma ve güvenliği devletlerin olmazsa olmazı. Cumhuriyet tarihinin en yoğun, kapsamlı faaliyetlerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını, kamplarını, inlerini teröristlerin başlarına yıkmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunları yapmadan durmayacağız. Teröristlerin tek şansları var adalete teslim olmak. Onun dışında hayatta kalmaları mümkün değil" dedi.

KİMSENİN KÖKENİYLE İLGİLENMİYORUZ, BİZİM HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERİ

Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından yok edildiğini hatırlatan Bakan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Biz kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökeniyle ilgilenmiyoruz. Sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor, onları hedef alıyoruz. Ancak içeriden ve dışarıdan bazı kaynaklar, teröristlere yönelik operasyonlarımızı 'Kürt kardeşlerimize karşı yapılıyormuş' gibi çarpıtıyorlar. Bu namussuzluktur, alçaklıktır, yalandır. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Kürtler bizim kardeşimizdir. Ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük, bu Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde yan yana yatıyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın ve bu fitne fesada kimse 'eyvallah' demesin" diye konuştu.