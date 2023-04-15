İSKİ’nin yapboz tahtasına çevirdiği yol çile yoluna döndü... Mahalleli isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce Ergezen Yapı Ticaret firmasına Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 48 sokakta pis su kanalı ve binaların rabıt bağlantılarının yenileme çalışmasını yaptırdı. 6 ay önce başlatılan ve 6 kez kazılıp tekrar kapatılan cadde yer yer çökme ve toprağın taşması ile adeta köstebek yuvasına döndü.
Caddede seyir halinde olan araçlar yolun bozuk ve engebeli olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadılar. Defalarca yapılmasına rağmen her seferinde çökmelerin yaşandığı 48.sokaktaki vatandaşlar havaya savrulan toz ve topraktan ve yolun adeta köstebek yuvasına dönmesinden dolayı isyan ettiler. Mahalleli toplu olarak İBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne şikayette bulunmasına rağmen kendileriyle ilgili bir durum olmadığını söyledi.
Mahalleli de Zeytinburnu Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ise bu caddenin İBB'nin kuruluşu olan İSKİ sorumluluğunda olduğunu Fen İşleri Müdürlüğü olarak İSKİ'ye yapılan kazı çalışması sonrası yolda önemli derecede çökmelerin meydana geldiğini vatandaşların mağdur olduğunu İSKİ sorumluluğunda bulunan bu caddedeki olumsuzlukların tekniğine uygun olarak giderilmesini iletti. Ergezen Yapı Ticaret şirketinin uyarılması ve olumsuzlukların giderilmesini aksi taktirde bu sokaktaki sıkıntının Zeytinburnu Belediyesi tarafından giderilerek ilgili firma hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
Yapılan bildirimlere rağmen İSKİ'nin caddedeki işlerin kendi sorumluluklarında olmadığını söylemelerine rağmen bir çalışma yapmamasına tepki gösteren esnaf cadde üzerinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Esnaf adına basın açıklamasına okuyan Mustafa Sarıyel, "İBB'nin İSKİ müdürlüğü tarafından 6 ay önce altyapı çalışmaları yaptı. Çalışmaların tamamlanmasından sonra defalarca kazılıp tekrar kapatıldı. Ama cadde de sürekli çökmeler ve kaymalar meydana geldi. Su birikintileri ve toz toprak oluştu. Araçlar yoldan geçerken büyük sıkıntılar yaşadılar. İSKİ'ye şikayeti ilettiğimizde bize kendileriyle ilgili olmadığını söylediler. Zeytinburnu Belediyesinden yardım talebinde bulunduk. Belediye yetkilileri de bu caddenin İBB sorumluluğunda olduğunu sorunu kendilerinin yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen izin vermediklerini öğrendik. Cadde 6 aydır yapboza döndü fakat bu çalışmalara sahip çıkan yok. Biz esnaf olarak büyük mağduriyet yaşıyoruz. O yaptı bu yaptı yerine hizmet bekliyoruz. 330 metrelik yol yılan hikayesine döndü. İşi ehline yaptırmadıkları için altyapı ve üstyapı bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Yolumuz yapboza döndü kimse sahip çıkmıyor" dedi.