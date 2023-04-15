İSKİ’nin yapboz tahtasına çevirdiği yol çile yoluna döndü... Mahalleli isyan etti

Yapılan bildirimlere rağmen İSKİ'nin caddedeki işlerin kendi sorumluluklarında olmadığını söylemelerine rağmen bir çalışma yapmamasına tepki gösteren esnaf cadde üzerinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Esnaf adına basın açıklamasına okuyan Mustafa Sarıyel, "İBB'nin İSKİ müdürlüğü tarafından 6 ay önce altyapı çalışmaları yaptı. Çalışmaların tamamlanmasından sonra defalarca kazılıp tekrar kapatıldı. Ama cadde de sürekli çökmeler ve kaymalar meydana geldi. Su birikintileri ve toz toprak oluştu. Araçlar yoldan geçerken büyük sıkıntılar yaşadılar. İSKİ'ye şikayeti ilettiğimizde bize kendileriyle ilgili olmadığını söylediler. Zeytinburnu Belediyesinden yardım talebinde bulunduk. Belediye yetkilileri de bu caddenin İBB sorumluluğunda olduğunu sorunu kendilerinin yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen izin vermediklerini öğrendik. Cadde 6 aydır yapboza döndü fakat bu çalışmalara sahip çıkan yok. Biz esnaf olarak büyük mağduriyet yaşıyoruz. O yaptı bu yaptı yerine hizmet bekliyoruz. 330 metrelik yol yılan hikayesine döndü. İşi ehline yaptırmadıkları için altyapı ve üstyapı bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Yolumuz yapboza döndü kimse sahip çıkmıyor" dedi.