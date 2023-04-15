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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:25

İYİ Parti'ye Avrupa teşkilatlarından soğuk duş: Kumar masasıyla bağımızı koparıyoruz

Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşadığı krizin yankıları sürüyor. Son olarak isyan bayrağını açan Almanya'daki İYİ Parti Köln Teşkilatı yaptığı açıklamada, partiyle bağlarını kopardıklarını zehir zemberek ifadelerle duyurdu ve "Kumar masasına geri dönüldü. Bölücülerle ittifak yapıldı" dedi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İYİ Parti’ye Avrupa teşkilatlarından soğuk duş: Kumar masasıyla bağımızı koparıyoruz

İYİ Parti Köln Teşkilatı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sert bir açıklamayla partileriyle hiçbir bağları kalmadığını deklare etti. Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde CHP ve İYİ Parti arasında meydana gelen masadan kalkma krizi, İYİ Parti'ye sarsmaya devam ediyor.

İYİ Parti'nin Avrupa yapılanması arasında yer alan Köln Teşkilatı çok sert bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verdi: "Kumar masasına geri dönüldüğü, bizlere aday dikte edildiği, Atatürk'ümüzün Cumhuriyet'inde bölücülerle ittifak yapıldığı ve Avrupa teşkilatlarına da haksızlık yapıldığı için Köln İYİ Parti olarak partimiz ile bağlarımızı koparıyoruz."

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İYİ Parti'ye Avrupa teşkilatlarından soğuk duş: Kumar masasıyla bağımızı koparıyoruz
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