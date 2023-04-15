İYİ Parti’ye Avrupa teşkilatlarından soğuk duş: Kumar masasıyla bağımızı koparıyoruz

İYİ Parti Köln Teşkilatı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sert bir açıklamayla partileriyle hiçbir bağları kalmadığını deklare etti. Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde CHP ve İYİ Parti arasında meydana gelen masadan kalkma krizi, İYİ Parti'ye sarsmaya devam ediyor.

İYİ Parti'nin Avrupa yapılanması arasında yer alan Köln Teşkilatı çok sert bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verdi: "Kumar masasına geri dönüldüğü, bizlere aday dikte edildiği, Atatürk'ümüzün Cumhuriyet'inde bölücülerle ittifak yapıldığı ve Avrupa teşkilatlarına da haksızlık yapıldığı için Köln İYİ Parti olarak partimiz ile bağlarımızı koparıyoruz."

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