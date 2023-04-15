Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışına 35 bin kişi katıldı

Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus SABAH'a yaptığı açıklamada açılış programına 35 bin kişinin katıldığını söyledi.

2.5 GÜNDE HAZIRLANDIK

Talus "Bugün çok önemli bir programı alnınızın akıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın kentimize geleceğini 2,5 gün önce öğrendik.2,5 gün içinde hazırlıklarınızı yapmaya çalıştık. Bir kez daha Kocaeli cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Cumhurbaşkanımız da karşılaştığı manzara sebebiyle çok mutlu oldu. Kocaeli'den çok mutlu ayrıldı.Kendisinin morali zaten çok iyi. Seçimi kazanacağımıza dair inancımız tam. Kocaeli teşkilatları olarak çok güzel bir sınav verdik. Cumhurbaşkanımız kentimizden ayrıldı. Ben bugüne yapılan çalışmalardan dolayı tüm ilçe başkanlarımızı tek tek arayıp tebrik ve teşekkür ettim"dedi

AKIN AKIN GELDİLER

Ramazan ayında vatandaşların oruçlu olmalarına rağmen açılışa yoğunh ilgi gösterdiğinin altını çizen Talus" Buna rağmen insanlar akın akın alana geldi. İzmit'in arka mahallelerinden büyük kafileler programın başında da sonunda da yürüyordu. Bu ilgi ve teveccüh bizi çok mutlu etti. Valiliğin resmi polis kayıtlarına göre mitinge dönüşen açılışa 35 bin vatandaşımız katıldı. Ben emeği geçen, ramazan ayında bu ilgiyi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu