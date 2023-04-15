Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti

AK Parti'nin Kayseri 1. sıra milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından CHP ve İyi Parti İl Başkanlıklarına da birer ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İyi Parti İl Baykanlığı'na giden Bakan Akar'ı İyi Parti İl Başkanı Tansu Şener karşıladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Tansu Şener Bakan Akar'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek; "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır" diye konuştu. Bakan Akar ise vatana, millete hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Barış, huzur içinde kardeşlik duygularıyla ülkemize, milletimize ve Kayseri'mize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Akar'ı CHP İl Başkanı Adil Demir karşıladı. Bakan Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Adil Demir "Seçim sürecini barış, huzur içinde nihayete erdirmek istiyoruz" dedi.

VATANDAŞIMIZIN TERCİHİNE SAYGI GÖSTERECEĞİZ

İl başkanı ve yönetimine teşekkür eden Bakan Akar ise seçimleri, demokrasinin önemli bir süreci olarak nitelediklerini belirterek;" 14 Mayıs'a kadar fikirlerimizi, görüşlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Vatandaşımız tercihini yapacak, hepimiz ona saygı göstereceğiz. Seçim çalışmalarımızı da nezaket içinde götürecek inşallah kazasız belasız 15 Mayıs'a ulaşacağız" diye konuştu.