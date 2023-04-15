Milli uydu İmece’nin uzaya fırlatılışı bugüne ertelendi: Geç olsun güç olmasın

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılışı 27 saniye kala ertelendi. Dün sabah saat 09.48'de gerçekleşmesi beklenen fırlatma töreni öncesi, Ankara'da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE'nin Türkiye'nin ilk metre altı gözlem uydusu olduğuna ve tarihi bir sürece şahitlik ettiklerine dikkat çekti. Varank, proje kapsamında elektro-optik kamera, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve yazılımları, elektrikli itki motoru, yönlendirilebilir anten gibi birçok alt sistemi yerli imkânlarla geliştirdiklerini vurguladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu uydu sayesinde Türkiye'nin tüm dünyayı yüksek çözünürlükle görüntüleyebileceğini belirterek, "Uzay alanında üstünlüğü ele geçirebilmek boynumuzun borcu" dedi. Büyük bir heyecanla fırlatılış anı beklenirken Space X firmasından bilgilendirme geldi. Yapılan açıklamada şiddetli rüzgâr sebebiyle fırlatmanın 27 saniye kala ertelendiği açıklandı. İMECE'nin, Space X'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyordu. Erteleme kararı sonrası yapılan ilk açıklamada fırlatmanın bugün (15 Nisan) saat 09.47'de yapılmasının hedeflendiği duyuruldu.Ertelenen program sonrası görüşlerini paylaşan Bakan Varank, "Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk, bu tekrar erteleme ile birlikte biraz şevkimiz kırıldı ama 'Geç olsun, güç olmasın' diyoruz. Rabbim inşallah bizlere başkasının roketiyle değil, kendi roketimizle, kendi teknolojilerimizle uzaya çıkmayı da nasip edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz, yeter ki bir olalım, hep birlikte bu vatanımıza hizmete devam edelim" şeklinde konuştu.