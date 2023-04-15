Muhalefette ’liste’ depremi sürüyor! DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, istifa etti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için gün sayıyor. Siyasi partilerin milletvekili listelerini YSK'ya teslim etmesi ve listelerin yayınlanması sonrasında hem CHP listelerinde hem de İyi Parti listelerinde yer alan adaylardan duyulan rahatsızlıkla birlikte birçok istifa peş peşe geldi.
Kimisi de aday gösterilmediği için partisinden istifa etti. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamayla, "Gördüğü lüzum üzerine" partisinden istifa ettiğini duyurdu. Paylaşımında, "Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı olarak görev yapan Helün Fırat, milletvekili adayı gösterilmemişti. Fırat'ın, 10 Nisan'da bir medya kuruluşuna röportaj vermesi sonrasında istifa etmesi ise dikkat çekti.
"HAZIRLANAN LİSTEYİ BEKLEMİYORDUM"
DEVA Partisi'nin hazırladığı CHP'nin ortak milletvekili listesine alınmayan Helün Fırat, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda muhabirin "Listeyi gördünüz mü" sorusuna, "bunu beklemiyordum" cevabını vermişti.
Fırat'ın, aday gösterilmemesinin ardından verdiği röportajdan hemen birkaç gün sonra partisinden istifa etmesi, "Milletvekili liste depremleri muhalefette devam mı ediyor?" sorusunu akıllara getiriyor.