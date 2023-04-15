Muhalefette ’liste’ depremi sürüyor! DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamayla, "Gördüğü lüzum üzerine" partisinden istifa ettiğini duyurdu. Paylaşımında, "Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.