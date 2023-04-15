Sahurda Başkan Erdoğan sevgisi

Sivas'ta sahur vakti, davulcularla birlikte zurnacılar da sokak aralarında gezerek ramazan ayında davul ile sahura kaldırma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Vatandaşlarında isteklerini geri çevirmeyen davulcular vatandaşlardan gelen istekleri de geri çevirmeyince ortaya keyifli anlar çıktı

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Sivas'ın Mevlana Mahallesinde yaklaşık sekiz yıldır sahur vakti zurna çalan Rahman Uyanık ve davulcu arkadaşlarından, vatandaşlar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çeşitli parçalar talep edildi. Vatandaşın bu talebini geri çevirmeyen Rahman Uyanık ve davulcu arkadaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dik Dur Eğilme" ve Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik" şarkısı gibi birçok parçayı çaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Uyanık ve arkadaşlarına yoğun ilgi gösterildi.