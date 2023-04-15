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Giriş Tarihi: 16.4.2023 10:28

Sahurda Başkan Erdoğan sevgisi

Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran ramazan davulcuları bu kez vatandaşların talebini geri çevirmeyip  Başkan Erdoğan’a ithafen “Dik Dur Eğilme” parçasını çaldı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sahurda Başkan Erdoğan sevgisi

Sivas'ta sahur vakti, davulcularla birlikte zurnacılar da sokak aralarında gezerek ramazan ayında davul ile sahura kaldırma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Vatandaşlarında isteklerini geri çevirmeyen davulcular vatandaşlardan gelen istekleri de geri çevirmeyince ortaya keyifli anlar çıktı

.

Sivas'ın Mevlana Mahallesinde yaklaşık sekiz yıldır sahur vakti zurna çalan Rahman Uyanık ve davulcu arkadaşlarından, vatandaşlar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çeşitli parçalar talep edildi. Vatandaşın bu talebini geri çevirmeyen Rahman Uyanık ve davulcu arkadaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dik Dur Eğilme" ve Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik" şarkısı gibi birçok parçayı çaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Uyanık ve arkadaşlarına yoğun ilgi gösterildi.

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Sahurda Başkan Erdoğan sevgisi
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