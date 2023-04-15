Son dakika! Başkan Erdoğan: 7’li Koalisyon’un tek vaadi Kandil’in talimatlarını yerine getirmek

Son dakika haberleri... Kocaeli Şehir Hastanesi açılışı için kentte bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Deprem konutlarının temellerini süratle atıyoruz. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu.

Bizimle hizmet ve eser siyasetinde yarışmak yerine abuk sabuk vaatlerle günü kurtarma gayretindeler. Deprem günlerinin üzerinde 2 ay kadar süre geçti. İlk günlerde ortalığı kaldıranlar bugün ses gelmiyor.

MİLLETE UMUT VERECEK PROJELERİ YOK

Çünkü bunların ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Örnek bir eserleri yok. Muhalefetin millete umut olacak hiçbir projesi yok. Ülkenin ve milletin geleceğine yönelik hayalleri vizyonları yok. Her partinin genel başkanına yardımcılık dağıtıyorlar.

"TEK VAATLERİ KANDİL'DEN ALDIKLARI TALİMATI YERİNE GETİRMEK"

Bunların tek vaadi var. Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek. Terör örgütüyle bir arada yan yana yürümek. Bunlar değil mi 51 Kürt vatandaşımızı katledenler?