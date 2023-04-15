Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 15.4.2023 16:34 Son Güncelleme: 15.4.2023 16:40

Son dakika: Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Son dakika: Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hastalarımız rehin alınır. Orada ölürlerdi. O zaman SSK'nın başında Bay Bay Kemal vardı. Bay Bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Bunlara vatan emanet edilir mi? 5 koyunu güdemeyecek olanlara vatan emanet edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?

Dün Diyarbakır'da idik. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. "Ne olur bizi onların eline bırakmayın" dediler. Kandil, bizim Diyarbakır Annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Evet.

Bunların derdi Kürt değil.

Bugün Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla... Şu anda bakıyorum iftihar ediyorum."

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Son dakika: Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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