Son dakika: Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hastalarımız rehin alınır. Orada ölürlerdi. O zaman SSK'nın başında Bay Bay Kemal vardı. Bay Bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Bunlara vatan emanet edilir mi? 5 koyunu güdemeyecek olanlara vatan emanet edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?

Dün Diyarbakır'da idik. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. "Ne olur bizi onların eline bırakmayın" dediler. Kandil, bizim Diyarbakır Annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Evet.

Bunların derdi Kürt değil.

Bugün Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla... Şu anda bakıyorum iftihar ediyorum."