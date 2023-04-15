SON DAKİKA: YSK geçici aday listesini yayımladı

Son dakika haberleri: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerine ilişkin geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

YSK'den yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.