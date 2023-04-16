7’li masada yapılanı yıkma ve Bizans oyunları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışından sonra depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Yedili masanın yapılanı yıkma ve Bizans oyunlarıyla siyaset yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi:Muhteşem bir şehir hastanesinin açılışını yaptık ve inşallah şurada birkaç hafta sonra İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Durmak yok, yola devam. Zira bu hastaneler eğer Kovid döneminde olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri bir hikâyeleri yok. Peki bu yoklar ve yokluklar ittifakında ne var? Bolca anlaşmazlık var, çekişme var, Bizans oyunu var, yapılanı yıkma sözü var, Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme taahhüdü var.Bir sene boyunca onlarca toplantı, yüzlerce temas yaptılar. Ama adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. Bunların tek derdi var. Nedir o? Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek. Bunların tek derdi var. Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza kardeşçe yürümek. Ya bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar?Bunlar eski günleri bilmeyen gençlerimizi kandırabileceklerini düşünüyorlar. Gençler Osmangazi Köprüsü'nün hesabını bunlara sormanız lazım. İnanın bunlar böyle Osmangazi Köprüsü filan bırak, bunlar bir tahta köprü bile yapamazlar.Bu gençler var ya bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Gençler bunlar ne olacak biliyor musunuz? Siyasi mevta olacak, siyasi mevta. Ama tabii çalışmamız lazım. 14 Mayıs'ta sandıkta bir kez daha aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Bu inançla yedili koalisyon ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyoruz. Bir taraftan afet mağdurlarını, çadırlardan konteyner ve prefabrik kentlere taşırken diğer taraftan hizmet ve eser siyasetimizle vites yükseltiyoruz. Bu arada Başkan Erdoğan Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına telefonla katılarak, "Daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları patlatacağız" mesajı verdi.