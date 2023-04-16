AK Parti’nin en genç adaylarından Sonay: Gençlerin sesi olacağız

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne günler kalırken, listelerde isimlerini gören adaylar, bölgelerinde kampanya hazırlıklarına başladı. O isimlerden biri de AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Adayı Umut Arman Sonay (19) oldu. Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Sonay, 13 senedir profesyonel olarak su topu sporuyla ilgileniyor. Aynı zamanda milli yüzücü olan Sonay, eğitimine Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde devam ediyor. Gençleri en iyi şekilde temsil edeceğini belirten milli sporcu, seçilme yaşının 18'e yaşına kadar düşürülmesi sayesinde gençlerin temsilcisi olarak çıkabildiğini belirtti. Sonay, "Cumhurbaşkanımızın 'Biz gençleri yedek kulübesinde değil, ilk 11 de görmek istiyoruz' sözü bana şevk oldu. Yedek kulübesinden çıkıp sahaya indik. En genç milletvekili adaylarından biri olmanın bende uyandırdığı en büyük heyecan, gençlerin sesini Meclis'te yükseltebilecek kişi olarak bunun imkânının verilmesidir" dedi.