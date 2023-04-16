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Giriş Tarihi: 16.4.2023 18:53

Bakan Bozdağ'da 14 Mayıs mesajı: Dağdakiler, indekiler bir kez daha üzülecek

Afet konutları temel atma töreni ve bir dizi açılışlar için Şanlıurfa'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek "Amerika'sı AB'si, İsrail'i kara kara düşünecek, dağdakiler, indekiler bir kez daha üzülecek. Ama Urfalılar, aziz milletimiz sayesinde yeniden şahlanacak." dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Bozdağ’da 14 Mayıs mesajı: Dağdakiler, indekiler bir kez daha üzülecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Erdoğan'ın konuşması öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ halka hitap etti.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Bozdağ "Sayın Kılıçdaroğlu, söz söz diye konuşuyor Şanlıurfa'dan soruyorum hangi sözünü tuttun?" diye sordu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DAYISI ŞANLIURFALILARDIR

"Cumhurbaşkanımızın dayısı güçlü. Dayısı kim derseniz Şanlıurfalılardır" diyen Bakan Bozdağ, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirterek şunları söyledi:
"14 Mayıs'ın akşamında Türk siyasetinde de dünya siyasetinde değişmeler olacaktır. Amerika'sı AB'si, İsrail'i kara kara düşünecek, dağdakiler, indekiler bir kez daha üzülecek. Ama Urfalılar, aziz milletimiz sayesinde yeniden şahlanacak. 14 Mayıs akşamı Türk siyasetinde de değişimler olacak."

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Bakan Bozdağ'da 14 Mayıs mesajı: Dağdakiler, indekiler bir kez daha üzülecek
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