CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...

'YABANCI EL'E İŞARET ETTİ

Sencar, 2015 yılında olduğu gibi bu süreçteki 'yabancı ele' işaret ederek "Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARININ ORGANİZE ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu kampanyadaki 'yabancı el'in kim olduğunu bilmediğini aktaran Sencar "Son üç ayda, özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor. Çok başarılı buluyorum Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var. Yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum." dedi.