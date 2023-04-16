Erbakan’ın yol arkadaşından Karamollaoğlu’na mektup: Milli Görüş’ü paralı asker haline getirdiniz

14 Mayıs seçimlerine bir aydan az bir süre kala 6'lı koalisyon içerisinde olan partilere tepkiler dinmiyor. Milli Görüş'ün önemli isimleri daha önce seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. MSP eski Milletvekili ve Necmettin Erbakan'ın 12 Eylül'de cezaevi arkadaşı Şener Battal, CHP amblemi altında seçime giden ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na gönderdiği mektupla tepki gösterdi. Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Size olan vaatlerin hiçbir garantisi yoktur. Belki size meteorolojiden sorumlu başkan yardımcılığı verebilirler. Muhtemelen 3-5 seçilebilecek yerdeki milletvekili vaadiyle de Milli Görüş'ü paralı asker haline getirdiniz. Yol arkadaşlarınız Biden-PKK-HDP ve FETÖ oldu. Zatıâliniz de Erdoğan düşmanlığında birleşerek yıkım ekibi oluşturdunuz. Bizzat kazmacı başı oldunuz. Sonuç olarak yıkım ekibi inşallah hezimete uğrayacak. Biden ve hıyanet taifesi ebedi hüsrana uğrayacaktır. Şimdiden başarısızlığınızın kesin olduğuna inanıp tövbe ediniz."