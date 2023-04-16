Fatih Erbakan’dan ’7’li koalisyon’ tepkisi: Karanlık masaya ülkeyi teslim etmek istemedik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'yi ve milleti "yedili masa denilen karanlık ittifaka" teslim etmemek üzere 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıklarını belirterek, bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı ve bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine girmediklerini bildirdi.

Erbakan, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili adaylarını Milli Görüş'ü İstanbul'dan Meclis'e taşıyacak öncüler olarak gördüklerini söyledi.

"YENİ NESİLLERİMİZ BEKA MESELEMİZDİR"

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın "Heyecan, heyecan, heyecan" diye ifade ettiği ruhla, 1969'daki aşkla, aynı dava uğrunda, aynı istikamet üzerinde "hayra motor, şerre fren" olmak için çalıştıklarını belirten Erbakan, "Önce ahlak ve maneviyat için geliyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet için geliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için geliyoruz. 'Aile meselesi, beka meselemizdir' diyoruz. 'Yeni nesillerimiz beka meselemizdir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Merhum Erbakan'ın vefatının ardından Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorununun 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partisinin kurulmasıyla ortadan kalktığını aktaran Fatih Erbakan, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil etmek üzere partiyi Türk siyasi hayatına kazandırdıklarını kaydetti.

Erbakan, partinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"(Partimiz) Ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştır. Bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı, bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine girmemiştir. Sadece ve sadece bu yedili kaos ittifakına, yedili karanlık masaya, ülkeyi ve milleti teslim etmemek için, bu yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı içerisine ve tüm seçim bölgelerinde, Cenabıallah'a şükürler olsun, 87 seçim bölgesinin tamamında kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla hükmi şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere giriyoruz."

"MİLLİ GÖRÜŞ'Ü 21 YIL ARADAN SONRA MECLİSE TAŞIYACAĞIZ"

İttifak vesilesiyle Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra TBMM'ye taşıyacaklarını vurgulayan Erbakan, "Meclis'te en etkili ve yapıcı bir muhalefeti yaparak milletimizin, ülkemizin hayrına olan adımları en güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin zararına olan, aleyhine olan durumlara da en güçlü bir şekilde inşallah Meclis'te karşı çıkacağız." değerlendirmesini yaptı.

Erbakan, Meclis dışında da son derece etkili ve yapıcı bir muhalefeti ortaya koyduklarını, 15 Mayıs'tan sonra Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilip çok daha büyük hayırlara vesile olacaklarını bildirdi.

"DÜN YANLIŞ DEDİĞİMİZE BUGÜN DE YANLIŞ DİYORUZ"

Erbakan, Milli Görüşçüler olarak bir yanlışa ortak olmak için ittifaka girmediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Biz, yanlışları el birliğiyle hep birlikte düzeltelim, eksikleri de hep birlikte el birliğiyle tamamlayalım, bu eksiklerin tamamlanmasına, yanlışların düzeltilmesine vesile olalım, diye bu ittifakın içerisine giriyoruz ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bizim ittifakımız, ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. İttifak kararımız da ilkelerimiz ve prensiplerimiz üzerine inşa edilmiş bir karardır. Biz, dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz. İnşallah yanlış gördüklerimizi Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde ifade edeceğiz."

Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, 7 başkan yardımcısı ve bir başkandan oluşan sekizli başkanlık sisteminin kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Erbakan, önerdikleri bu sistemin işlemesinin ve yürümesinin teknik olarak da mümkün olmadığının altını çizerek, "Bakın daha cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kaç tane sorun yaşadılar. Masadan kalktılar, masaya oturdular." ifadelerini kullandı.

Meclis'e girdiklerinde yapacakları projeleri anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"İnşallah 14 Mayıs'ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız. Dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı bir sonuçla inşallah karşılaşacağız. Tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmeyecek bir sonuçla karşılaşacağız. Maceraya sürüklenmeyeceğimiz bir sonuçla karşılaşacağız. Ben bu noktada aziz milletimizin ferasetine güveniyorum. İnşallah Cumhur İttifakı'nı zafere götürecek, Yeniden Refah Partimizi de Meclis'e taşıyacak bu aziz millet."