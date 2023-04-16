İYİ Parti adayından teröriste burs itirafı

Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddiasıyla gündeme gelen İyi Parti İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı Seyithan İzsiz, itiraf gibi konuşma yaptı. İzsiz düzenlediği iftar programında "Bölge ayırmadan, kim olduğunu sorgulamadan, hangi mezhepten, hangi ırktan, hangi dilde olduğunu gözetmeksizin, muhtarlarıma, STK'lara ve ihtiyaç sahibi olanlara asla ayırt etmeden yıllardır burs veren bir kardeşinizim. Ve yine Rabbim nasip ederse benim bu kardeşlerime burs verme sürecim aynı şekilde hiç kimseyi ayırt etmeden inşallah devam edecek" dedi. Konuşma sırasında İyi Parti lideri Meral Akşener'in de bu sözleri alkışlaması büyük tepki topladı. Bolu'da vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesini pankartla protesto etti. İyi Parti seçim otobüsü güzergâhında bulunan üstgeçide asılan pankartta, Akşener'e yönelik "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın? İP müdiresi sana yazıklar olsun" ifadeleri kullanıldı.