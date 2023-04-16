Meral Akşener’den Başkan Erdoğan’a küstah tehdit!

Ankara'da İyi Parti 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a yargılama tehdidinde bulunan Akşener, adil davranacaklarını söyledi.
'YARGILAMA' TEHDİTLERİNİN DOZUNU ARTIRDI
Törende katılımcılara hitap eden Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmeler ve vaatlerini sıraladı. "Sözümüz söz 14 Mayıs'ta tarih yazacağız." diyen Akşener, uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu iyice artırdı.