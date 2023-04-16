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Giriş Tarihi: 16.4.2023 16:56 Son Güncelleme: 16.4.2023 17:04

Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!

Ankara’da, İyi Parti 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete yüklenerek küstah bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Başkan Erdoğan’a yargılama tehdidinde bulunan Akşener, adil davranacaklarını ifade etti.

Meral Akşener’den Başkan Erdoğan’a küstah tehdit!

Ankara'da İyi Parti 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a yargılama tehdidinde bulunan Akşener, adil davranacaklarını söyledi.

'YARGILAMA' TEHDİTLERİNİN DOZUNU ARTIRDI

Törende katılımcılara hitap eden Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmeler ve vaatlerini sıraladı. "Sözümüz söz 14 Mayıs'ta tarih yazacağız." diyen Akşener, uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu iyice artırdı.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz.

Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz."

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Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
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