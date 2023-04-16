SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor

7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ: SEÇİM KİRLİ PAZARLIKLARLA KAZANILMIYOR

Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Varsınlar PKK'sından, FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerinin etekleri altına girip onlardan medet umsunlar...

Seçim sosyal medya mecralarında, yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor...

Seçim tercihi öyle öfkeyle kalkarak tepkiyle hareket ederek verilecek bir karar değil. Noter masası değil, kumar masası değil. O zaman orada ne işin var?