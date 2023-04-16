SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine değinirken, 7'li koalisyonun istismar siyasetine de tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
14 Mayıs'ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek tüm gözler burayı takip edecek.
YENİ ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ
Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla kalmıyor, adeta yeni şehirler inşa ediyoruz.
Şimdiden kalıcı konutlar yükselmeye başladı. 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yapacağız. Şehirlerdeki konutları zemin +3 veya 4 kat, köy evlerini ise ahırı, bahçesi ve diğer kısımlarıyla tek kat olarak yapıyoruz.
7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ: SEÇİM KİRLİ PAZARLIKLARLA KAZANILMIYOR
Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Varsınlar PKK'sından, FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerinin etekleri altına girip onlardan medet umsunlar...
Seçim sosyal medya mecralarında, yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor...
Seçim tercihi öyle öfkeyle kalkarak tepkiyle hareket ederek verilecek bir karar değil. Noter masası değil, kumar masası değil. O zaman orada ne işin var?