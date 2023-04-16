SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar: Depremzedelerle iftar buluşması

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

CHP'nin sözde vaatlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş, yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın" dedi.

Deprem çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Toplamda 650 bin konut yapıp şehirlerimizi ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Terör meselesi kesin olarak çözülmeden ülkemizin huzura kavuşması, hedeflerine ulaşması mümkün değil"

1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi

Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor

TERÖRLE MÜCADELEDE 'KARARLILIK' MESAJI

Kimsenin hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz, kararlılığımızı defalarca gösterdik.

Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.

Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz

KILIÇDAROĞLU'NA '300 MİLYAR DOLAR' GÖNDERMESİ

Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Yav sana kim güvenir de böyle bir parayı verir... Açık açık da söylüyor... Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok. Benim milletim bu tefecilere ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek mi? Öyleyse durmak yok... Vesayet sistemi yerine demokrasiyi tesis etme mücadelemiz var. Bu Bay Bay Kemal şu anda terör örgütüyle yan yana mı... Bunlar Diyarbakır'da sokağa dökerek onların ölümüne neden olmadı mı?

Türkiye terör devleti değildir. Türkiye hakkın egemen olduğu bir devlettir.

Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir.

BÖLÜCÜ VE FETÖ'CÜLERİN EVLATLARIMIZIN HAYALLERİNİ ÇALMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ

Son günlerde şımaran bölücü ve FETÖ'cülerin evlatlarımızın hayallerini çalmasına müsaade edemeyiz. 14 Mayıs bunun için de karar günüdür. Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri götürmesi mümkün değildir... Adam Kandil'den meydan okuyor. Ve ne diyorlar? Bunlar Cumhur İttifakı'nın karşısında gereğini yapacaktır. Bunlar Kürt kardeşlerimin yavrularını Kandil'e kaçıranlar değil mi? Değerli kardeşlerim bu kaçırılan yavrular şu an nerede? Çoğu Kandil'de... Her türlü tacizi bu kızlarımıza yapıyorlar mı? Öyleyse annelere sesleniyorum, babalara sesleniyorum. Gelin 14 Mayıs'ta bu hesabı bunlara sorun.