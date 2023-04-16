Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
Giriş Tarihi: 16.4.2023 21:48 Son Güncelleme: 16.4.2023 21:59

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize kalleş bir saldırıda bulundu. 4 Mehmetçik yaralandı. Türk ordusu, belirlenen hedefleri güçlü şekilde vurarak teröristlere misliyle karşılık verdi.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG’den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği havan saldırısında yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.

MSB: TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
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