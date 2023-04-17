8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 30.yılında dualarla anıldı

Dönemin 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'te geçirdiği şüpheli bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Türgut özal'ın ölümünün 30.yıldönümünde Tokapı Mezarlığındaki anıt mezarda tören düzenlendi. Törene Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal ve eşi Sinem Özal ile torunları katıldı.

Törene ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim ÇOBAN, 3. Kolordu Komutanı Korg. Levent ERGÜN, ANAP Genel başkanı İbrahim Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, dönemin Bakanlarından Oltan Sungurlu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstanbul Müftüsü Safi Arpakuş'un duasından sonra Anıt mezara çelenk konuldu.

Turgut Özal'ın 1927'de Malatya'da dünyaya geldiğini Türk siyasi tarihine damgasını vurduğu ve 31 Ekim 1989'da TBMM'de yapılan oylama sonucu 8. Cumhurbaşkanı seçilen Özal'la birlikte Türkiyenin pek çok yenilikle tanıştığı anlatıldı.

ÇELEBİ, "CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İDEALLERİNE SAHİP ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Törene katılan anavatan Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "''Merhum Turgut Özal Türkiye'nin önünü açmış, kalkınma hamlesiyle bugünlerin mimarı olmuş bir liderimiz. Onun hedeflerinin bugün de yaşatılması bizi son derece sevindiriyor. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ideallere, hedeflere sahip çıkması bizi sevindiriyor. Rahmetli Özal Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası demişti, şimdi de Türkiye yüzyılı hedefimiz var. Türkiye müthiş kalkınma hamlesiyle devam ediyor, önü açık. Türkiye'yi bugünlere hazırlayan partimizin kurucusu merhum Turgut Özal'ı saygıyla anıyoruz. Türkiye o zor dönemde müthiş bir istikrar yakaladı. Onun 2 dönemlik tek başına iktidarından sonra 1990'lı yıllardaki kaotik koalisyon dönemleri Türkiye'nin bir daha yaşamak istemediği dönemler. İnşallah Cumhuriyet'in yüzüncü yılını taçlandıracağımız önemli bir seçim arifesindeyiz. Türk milletinin ferasetine, engin sağduyusuna güveniyorum. Türkiye tekrar yakaladığı istikrarı devam ettirecektir." dedi.

EFE ÖZAL, "ONU BİZ ÖZLÜYORUZ"

Turgut özal'ın oğlu Efe Özal, "30 sene oldu bizim için uzun bir süre ama baktığınız vakitte bir ülke için çok uzun süre değil. Müzeyi de dün açılışı oldu bakarsanız rahmetli 1927 yedide cumhuriyetin kuruluşundan dört sene sonra doğmuş tamamen devlet okullarını okumuş. Anne babası memur bir kişi Bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bunların hatırlanması bugünlerde daha da doğru olduğunu düşünüyorum. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici. Allah rahmet eylesin diyorum"dedi.

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatının fotoğraflarla sergilendiği Turgut Özal müzesi sevenlerinin akınına uğradı.