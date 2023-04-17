ABB’de skandal işten çıkarma! Muhalefete muhalefet edince işte atıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçim öncesinde siyasi partilerin adaylarının kesinleşmesiyle birlikte muhalefet kanadında listelere tepkiler halen devam ediyor. Bunun yanında da yerel yönetimin başına gelirken çeşitli sözler veren ancak uygulamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adeta muhalefetin savunucusu gibi hareket eden Oğuzhan Atsız'ı sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım sonrasında kapının önüne koydu. Atsız, siyasi duruşu nedeniyle işten çıkarıldığını şu paylaşımıyla anlattı: "Saat 21.00'de beni siyasi duruşum nedeniyle işten atan şirketi açıklayacağım demiştim. Öncelikle sn. Mansur Yavaş'a bayrama saatler kala hiçbir yasal gerekçeye gerek duymaksızın, Beypazarı'ndaki tarlasından kovar gibi, aşağıdaki tweet milletvekili yapmak istediği özel kalemini rahatsız etti diye işten çıkarılmamı istediği için teşekkür ediyorum."





Yaptığı paylaşımla yasal gerekçe gösterilmeksizin Mansur Yavaş tarafından işten kovulduğunu anlatan Atsız, "Hani bizim iktidarımızda herkes rahatça fikirlerini belirtecek, kimse tweet attığı için yatağından alınmayacaktı?" ifadelerini içeren başka bir paylaşım daha yaparak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.





Atsız, daha sonra Yavaş'ın 5 Mart 2014'te yaptığı bir paylaşımı hatırlattı. Yavaş, 5 Mart 2014'te "Kimseyi siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarmayacağım" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.