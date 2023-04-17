AK Kadrolar sahada

AK Parti Ankara İl Başkanlığının koordinasyonunda gece gündüz demeden seçim çalışmalarını yürüten Milletvekili adayları gittiği her yerde halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, Yenimahalle bölgesindeki seçim çalışmasında AK Parti'nin Türkiye'ye ve Ankara'ya yaptığı yatırımları anlattı.
"HER TÜRLÜ BADİREYE RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ HEDEFLERİNE TAŞIDIK"
Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde, Gimat bölgesi esnafına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Fuat Oktay, geçen 20 yılda milletten aldıkları güçle hemen her alanda çok büyük işler başardıklarını her türlü badireye rağmen inatla ve ısrarla koşarak Türkiye'yi hedeflerine taşıdıklarını belirtti. Bir yandan darbe girişimlerine, vesayete, antidemokratik kalkışmalara meydan okuduklarını, bir yandan küresel krizlere, salgına, doğal afetlere karşı mücadele verdiklerini hatırlatan Oktay, bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kazanımlarını güçlendirdiklerini, bir yandan da Adnan Menderes'in bundan tam 73 yıl önce "Yeter. Söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini verdiklerini ifade etti. Milleti yüzüstü bırakmadıklarını belirten Oktay, "Ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yaydık, aynı anda hem işçinin hem işverenin, hem sanayicinin hem esnafın, hem çiftçinin hem de memurun iktidarı olabilen yegane anlayış olduk" dedi.
"TÜRKİYE DAHA İSTİKRARLI HALE GELDİ"
Gençlik Buluşması Sahur Programında gençlerle buluşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlere kulak verdiğini ve onlardan beslendiğini belirterek, milletvekilliğine aday gösterilen gençlerin, AK Parti'nin gençlere duyduğunu güveni yansıttığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin daha istikrarlı hale geldiğini ve krizler karşısında daha hızlı karar verebildiğini dile getiren Oktay, "Seçim bittiği gün Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu bellidir. Sonraki 5 yıl sürede hükümet, istikrar vardır. Cumhurbaşkanı ve hükümeti de görevdedir" dedi. Altılı masanın vadettiği yönetim anlayışını eleştiren Oktay, ""Düşün ki sen uluslararası bir toplantıdasın. Bir devlet başkanıyla Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok kritik bir konuyu görüşüyorsunuz. Sana bir teklif geliyor. Sen diyorsun ki 'Bir saniye şu yediliye bir gidip bir soralım. Onlar hemfikir oluyor mu? Ne yapıyor?' Böyle devlet yönetimi olur mu? Seni ciddiye alırlar mı?" şeklinde konuştu.
"ÇALIŞMALARIMIZ 14 MAYIS'TA BİTMEYECEK"
Ankara'nın Evren ve Şereflikoçhisar ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi için çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu ise, "14 Mayıs akşamı yine Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçecek, mecliste AK Partimizin milletvekili sayısını en yüksek seviyede olması için gayret göstereceğiz" dedi. Çalışmalarının 14 Mayıs'ta da bitmeyeceğinin altını çizen Sarıeroğlu, 1 yıl içerisinde yapılması planlanan yerel seçimlerde de emanet olarak verilen Büyükşehir Belediyelerini de yeniden AK Parti ile buluşturacaklarını belirtti. Deprem felaketine de vurgu yapan Sarıeroğlu, ülkenin çok ağır bir afet döneminden geçtiğini depremzedelerin eski güzel günlerine kavuşabilmesi için, depremzede çocukların okullarına dönebilmesi için yıkılan 10 şehri yeniden inşa edecek olan partinin AK Parti olduğuna değindi. Millete hizmet etmek yolunda yapılacak çok iş ve proje olduğunu vurgulayan Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah birlik, beraberlik, kardeşlik içinde AK Parti teşkilatları olarak üzerimize düşeni yapacağız. 'Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman, Doğru Adam' için çok çalışacak, Sayın Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını yaptıracağız. Rabbim bu süreçte yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLARIMIZIN BİZE İKRAMI GÜLER YÜZLERİ VE TATLI DİLLERİDİR"
Haymana'da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili adayı Muhammed Abdullah Özer de, "Mübarek ramazan ayı içerisindeyiz. Kıymetli hemşerilerimizin bize ikramı güler yüzleri, tatlı dilleridir. Nitekim öyle de oldu sağ olsunlar. Havası sert, insanı mert; bizleri yüreğine basan Haymanalı hemşerilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.