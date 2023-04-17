AK Kadrolar sahada

"ÇALIŞMALARIMIZ 14 MAYIS'TA BİTMEYECEK"

Ankara'nın Evren ve Şereflikoçhisar ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi için çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu ise, "14 Mayıs akşamı yine Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçecek, mecliste AK Partimizin milletvekili sayısını en yüksek seviyede olması için gayret göstereceğiz" dedi. Çalışmalarının 14 Mayıs'ta da bitmeyeceğinin altını çizen Sarıeroğlu, 1 yıl içerisinde yapılması planlanan yerel seçimlerde de emanet olarak verilen Büyükşehir Belediyelerini de yeniden AK Parti ile buluşturacaklarını belirtti. Deprem felaketine de vurgu yapan Sarıeroğlu, ülkenin çok ağır bir afet döneminden geçtiğini depremzedelerin eski güzel günlerine kavuşabilmesi için, depremzede çocukların okullarına dönebilmesi için yıkılan 10 şehri yeniden inşa edecek olan partinin AK Parti olduğuna değindi. Millete hizmet etmek yolunda yapılacak çok iş ve proje olduğunu vurgulayan Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah birlik, beraberlik, kardeşlik içinde AK Parti teşkilatları olarak üzerimize düşeni yapacağız. 'Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman, Doğru Adam' için çok çalışacak, Sayın Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını yaptıracağız. Rabbim bu süreçte yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN BİZE İKRAMI GÜLER YÜZLERİ VE TATLI DİLLERİDİR"

Haymana'da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili adayı Muhammed Abdullah Özer de, "Mübarek ramazan ayı içerisindeyiz. Kıymetli hemşerilerimizin bize ikramı güler yüzleri, tatlı dilleridir. Nitekim öyle de oldu sağ olsunlar. Havası sert, insanı mert; bizleri yüreğine basan Haymanalı hemşerilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.