Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ikramiye şoku! İşçiler ikramiyesiz bayram yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye'nin şirketlerinden ANFA Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi, işçilere Ramazan bayramı için ödenecek ikramiyelerin Mayıs ayında hesaplara yatacağını açıkladı. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer'in işçilere gönderdiği mesajda "Değerli mesai arkadaşlarım Ramazan Bayramı ikramiyeleriniz Mayıs ayının ilk haftası hesaplarınıza yatırılacaktır. Şimdiden bayramınızı kutlar iyi çalışmalar dilerim" ifadelerine yer verildi.

İŞÇİLER İKRAMİYESİZ BAYRAM YAPACAK

Önceki yıllarda da benzer şekilde ikramiyelerle ilgili sorunların yaşandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işçi ikramiyelerini bu yılda bayram sonu yatıracağını açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. Ak parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek, ikramiyelerin yatırılmamasına tepki göstererek; "Sn.Mansur Yavaş kıymetli Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayram öncesi ikramiyelerini yatırmadınız. Çalışanlar çocuklarına ailelerine bayram hediyeleri alacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu için diğer illere gideceğinize lütfen çalışanlarınızla ilgilenin" paylaşımında bulundu. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Yönetim Kurlu Üyesi Hacı Ersin İpek ise ; "İstanbul'da da durum farklı değil. Başkan fink atarken personelin bayram çikolatası parasızlıktan dağıtılamayacakmış" derken Yunus Can adlı sosyal medya kullanıcısı ise "Genel başkaları diyordu ya emekliye 15 bin vereceğiz diye. Daha kendi çalışanlarına ödeme yapamıyorlar" ifadelerine yer verdi.