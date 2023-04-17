Bakan Akar açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Biz terörle mücadele dedikçe, bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Bunları hayetle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından başka manalar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu bir çarpıtmadır. Bizim tek hedefimiz milletimize karşı silah çeken teröristlere karşıdır.