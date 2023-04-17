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Giriş Tarihi: 17.4.2023 13:05 Son Güncelleme: 17.4.2023 13:12

Bakan Akar açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, konuşmasında şunları kaydetti;

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da tedavileri sürüyor. 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Biz terörle mücadele dedikçe, bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Bunları hayetle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından başka manalar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu bir çarpıtmadır. Bizim tek hedefimiz milletimize karşı silah çeken teröristlere karşıdır.

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Bakan Akar açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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