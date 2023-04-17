Bakan Kasapoğlu: Sporda destan yazmaya devam edeceğiz

Antalya'da düzenlenen 10'uncu Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen milli cimnastikçiler İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin yanı sıra minik ve genç sporcular yer aldı. Genel tasnif ve halka aletinde Avrupa Şampiyonu olarak ilklere imza atan Adem Asil başta olmak üzere tüm sporcuları tebrik eden Bakan Kasapoğlu, karşılama sonrası milli cimnastikçileri Türkiye'nin ürettiği Togg aracıyla evlerine bırakacağını dile getirdi.

'HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ'

"Bize gurur yaşatan sporcularımızı, şampiyonlarımızı alnından öpüyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Onlara gönülden teşekkür ediyorum, sağ olsun var olsunlar. Artık pek çok branşta olduğu gibi Türkiye cimnastikte de tarih yazıyor. Bir defalık değil, sürdürülebilir bir başarı var. Adem'in belki genel tasnifteki ilk madalyası ama daha önceki madalyalarla birlikte Avrupa'da zirvede hep biz varız. Cimnastik Türkiye için yeni bir branş ama hamdolsun Ferhat'ıyla İbrahim'iyle Ademi'yle Ahmet'iyle Ayberk'iyle kızlarımızla gelen güçlü bir jenerasyon var. Hocalarımızın gayretleri takdire şayan. Biz devlet olarak her zaman onların yanındayız. Bakanlık ve hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporda destan yazmaya devam edeceğiz" dedi.

'İNANIYORUM Kİ DAHA YUKARILARA KOŞACAĞIZ'

Türk sporunda rekorlar kırıldığını, bu rekorları egale edecek yeni şampiyonlar yetiştirildiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. İnanıyorum ki yeni başarılarla daha yukarılara koşacağız. İzmirimiz adına da bir gurur. Türkiye'nin dört bir yanından yeni şampiyonları, yeni yıldızları birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz. Pek çok branşta cimnastik, yüzme, okçuluk, boks, güreş ve halteriyle zirvelere koşan bir Türk sporu ve sporcusu var. Her biri bizim gururumuz. Bu gururu 85 milyon hak ediyor. Türkiye altyapısıyla tesis devrimini, sporda devrimi gerçekleştirdi. Spordaki güçlü yürüyüşümüz hem Avrupa'da hem dünyada daha yukarılara devam edecek" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "İnanan, azmeden, gayret eden dinamik bir genç nüfus ve bununla birlikte her daim onların hizmetinde olan bir devlet, hükümet, millet var. İnanıyorum bu gururu o güzel gençlerle beraber inşallah çok daha taçlandırmak nasip olacak. Bu güzel gençlere, onların pırıl pırıl yüreğine, alın terine, gayretine, değerli hocalarına ve her zaman destek olan ailelerine müteşekkiriz. Milletimize müteşekkiriz. Onları karşılamaya geldim ama onlar bir gurur yaşattı. Diğer bir gurur da Togg'umuz bizi bekliyor. İnşallah onları Togg ile evlerine bırakacağım." ifadesini kullandı.

'ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'

Milli cimnastikçi Adem Asil ise "Çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemize bu madalyaları getirmek çok gurur verici. Bakanımıza, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ederim. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.