Bay Bay Kemal tefeciliğe soyundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfalı depremzedelerle iftarda da bir araya geldi.Terörün, emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük bela olduğunu söyleyen Erdoğan, bu meselenin kesin ve kati olarak çözülmeden ülkenin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşamayacağını belirtti. Türkiye'nin milli güvenliğinin hudutların dışında başladığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bölgemiz sükunete kavuşmadan biz başımızı yastığa huzurla koyamayız. Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken, teröristler ellerini kollarını sallayarak gezerken kendimizi rahat hissedemeyiz. Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken biz asla güvende olamayız. Bu ülkeleri güvenliğe, huzura, refaha hasret bırakanların gayesi Türkiye'yi de aynı cendereye sokmaktır. Biz işte buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz. Gerek sınırlarımız içinde kesintisiz süren operasyonlarımız gerekse sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ülkemizin terörle ne iç içe ne de yan yana yaşamayacağını açıkça ortaya koyduk. Bu tavrımızdan asla geri adım atmayacağız."AK Parti'nin başarısının arkasında güçlü bir siyasi irade olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Ülkemizin kaynaklarını tefecilere, çetelere, bir avuç elite, elinde viski kadehiyle ahkam kesen seçkinlere yedirmeme kararlılığımız var. Bay Bay Kemal ne diyor, 'İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş.' Nerede bu para? Nasıl getiriyorsun? Yahu sana kim güvenir de böyle bir parayı verir? Açık açık da söylüyor. Demek ki bunlar tefeciliğe soyundu, başka bunun izahı yok. Daha dur bakalım, seçim mi kazandın? Ne oldu da böyle bir parayı getiriyorsun? Benim milletim bu tefecilere, bu Bay Bay Kemal'e ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek mi? Öyleyse durmak yok, yola devam."